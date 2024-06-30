Ve şimdi de siz izleyicilerimizi ankara'nın en turistik ilçesi Beypazarı'na götürelim. Ekibimizden Kübra Bal ve Şükrü Can Çankaya Beypazarı kültürünü, yöresel yemeklerini, tarihini, doğal güzelliklerini, müzelerini ve hiç bilinmeyenlerini siz izleyenlerimiz için kayda aldılar.