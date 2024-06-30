30 Haziran 2024, Pazar
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Ankara'nın en turistik ilçesi: Beypazarı
Ve şimdi de siz izleyicilerimizi ankara'nın en turistik ilçesi Beypazarı'na götürelim. Ekibimizden Kübra Bal ve Şükrü Can Çankaya Beypazarı kültürünü, yöresel yemeklerini, tarihini, doğal güzelliklerini, müzelerini ve hiç bilinmeyenlerini siz izleyenlerimiz için kayda aldılar.