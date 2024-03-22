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Ankara’nın bebek kuğuları

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 17:06
Ankara Kuğulu Park'ta merakla beklenen siyah kuğular, geçtiğimiz hafta yumurtalarından çıktı. Dünyaya gelen beş yavru kuğuya Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.
Ankara’nın bebek kuğuları
Ankara’nın bebek kuğuları
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