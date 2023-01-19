19 Ocak 2023, Perşembe
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Ankara'nın azılı hırsızlar yakayı ele verdi
Ankara'da hırsızlık yapan kadınlar bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri 14 ayrı evden gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında yaklaşık 793 bin lira vurgun gerçekleştirdi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 198 farklı kamera görüntüsünü incelemesinin ardından tespit ettiği 4 hırsıza yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hırsızlardan 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. isimli kadın özel olarak yaptırdığı gizli bölmede yakalanırken her birinin suç makinası olduğu ortaya çıktı.