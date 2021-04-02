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Ankara'nın 140 günlük suyu kaldı

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 12:16
Güncelleme:02.04.2021 13:40
Ankara'nın barajları alarm veriyor. Başkentin 140 günlük suyu kaldı. Barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 9,48 azaldı. A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Ankara'nın 140 günlük suyu kaldı
Ankara'nın 140 günlük suyu kaldı
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