10 Haziran 2023, Cumartesi
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Ankara’daki patlamaya tanık olan esnaf o anları anlattı: “En başta deprem olduğunu sandık”
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 kişinin ölümüne sebep olan patlamayla ilgili konuşan Ali Güleç, “Deprem olduğunu hissettik en başta ama deprem olmadığını anladık sonra” dedi. Makine ve Kimya Endüstrisi’ne bağlı Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki roket ve patlayıcı fabrikasının dinamik lokumu hazırlama bölümünde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Dumanların yükseldiği fabrikanın çevresinde esnaf ise olaya ilişkin ilk başlarda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti.