27 Kasım 2023, Pazartesi
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Ankara’daki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde gürültü çıkardığı için komşusuyla tartışan ve aynı aileden ikisi çocuk beş kişiyi öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Tahsin Ünsür, olay sırasında komşum "benim çocuğum top oynamasın mı" diye cevap verince olanlar oldu." dedi. İşte tüyler ürperten ifadenin ayrıntıları...