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Ankara'daki kazada hayatını kaybedenlerden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 11.12.2021 17:17
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu. Aynı aileden 5 kişi Kahramankazan'de gözyaşları içinde toğrağa verildi.
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