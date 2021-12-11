Ankara'daki kazada hayatını kaybedenlerden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu. Aynı aileden 5 kişi Kahramankazan'de gözyaşları içinde toğrağa verildi.