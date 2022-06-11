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Ankara'daki felaket | Sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 11.06.2022 19:46
Son dakika haberi... Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
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