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Ankara’daki fabrikada çıkan yangın kontrol atlına alındı

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Giriş: 14.01.2024 15:03
Ankara’da elektronik yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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