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Ankara’da yollar dereye döndü! Vatandaşlar suyun için yürüdü

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 15:12
Güncelleme:07.06.2022 15:12
Ankara'da sağanak aniden bastırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı. Vatandaşlar ise neredeyse dizine kadar suyun içinde yürümek zorunda kaldı. O anlar A Haber kamerasına yansırken Ankara’da yağışların etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların evden çıkmaması ve trafik olan noktalardan uzak durması gerektiği belirtiliyor. İvedik Sanayi Sitesi’nden yağıştan en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi oldu. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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