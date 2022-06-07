07 Haziran 2022, Salı
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Ankara’da yollar dereye döndü! Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok A Haber’e konuştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Ankara’da sağanak yağış başladı. Yağış sonrası yollar göle döndü insanlar kepçeyle kurtarıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Turgut Altınok, “Yarım saat süren bir yağış sonrası Ankara’da bir mağduriyet yaşandı. Yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı. 21. asırda bu manzara bizim Ankara’ya yakışmıyor. Acil şekilde Ankara’nın yağmur kanal projesinin genişletilmesi lazım. Felaket oluyor ama buna bir felaket diyemeyiz. Yağışa baktığımız zaman Ankara’da altyapının yetersiz olduğunu görüyoruz. Yağmur 2 saat kadar yağmış olsa ciddi kayıplar yaşayabilirdik ve bunun telafisi olmazdı.” dedi.