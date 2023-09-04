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Ankara’da yol verme kavgasında koca yanlışlıkla eşini vurdu

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Giriş: 04.09.2023 09:54
Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti. Trafikte kavga ettiği sürücüye silahıyla ateş eden adam yanlışlıkla karısını vurdu. Eşine engel olmak isterken kurşunun hedefi olan kadın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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