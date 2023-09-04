Ankara’da yol verme kavgasında koca yanlışlıkla eşini vurdu

Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti. Trafikte kavga ettiği sürücüye silahıyla ateş eden adam yanlışlıkla karısını vurdu. Eşine engel olmak isterken kurşunun hedefi olan kadın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN