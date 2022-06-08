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Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

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Giriş: 08.06.2022 18:41
Ankara'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yol çöktü. Caddenin bir bölümü oluşan geniş çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Beşevler semti Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle göçük yaşandı.

Bölgedeki trafik polisleri, yolun çöken bölümünün etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri geldi.

Caddede geniş bir çukur oluştu. Çöken yolun yakınındaki araçlar çekiciyle kaldırıldı. Trafik tek şeritten verilirken, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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