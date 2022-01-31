Ankara'da yoğun kar yağışı başladı | AHaber canlı yayında görüntüledi

Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. A Haber kar yağışını canlı yayında görüntüledi. Ankara'daki kar yağışında dair detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN