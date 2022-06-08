08 Haziran 2022, Çarşamba
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Ankara'da yeniden sağanak! Yollar göle döndü
Dün Ankara'da hayatı kabusa çeviren sağanak yağış bugün de etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.