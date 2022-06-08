08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da yeniden sağanak! Yollar göle döndü

Ankara'da yeniden sağanak! Yollar göle döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 19:40
Dün Ankara'da hayatı kabusa çeviren sağanak yağış bugün de etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Ankara’da yeniden sağanak! Yollar göle döndü
Ankara'da yeniden sağanak! Yollar göle döndü
’Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’
'Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’
Ankara’da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
Kur’an-ı Kerim’e tekme atan saygısızdan savunma
Kur’an-ı Kerim’e tekme atan saygısızdan savunma
Türkiye’nin en büyüğü
Türkiye'nin en büyüğü
İstanbul’da çatışma: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
Bodrum’a iki yolcu gemisi geldi!
Bodrum’a iki yolcu gemisi geldi!
Mevlana İdris’e veda
Mevlana İdris’e veda
İnstagram’dan gelen ölüm!
İnstagram'dan gelen ölüm!
Polisler o ilimizde görüntüledi! Ender rastlanan...
Polisler o ilimizde görüntüledi! Ender rastlanan...
LPG yüklü tanker devrildi
LPG yüklü tanker devrildi
Hazine yüklü batık gemi görüntülendi!
Hazine yüklü batık gemi görüntülendi!
Daha Fazla Video Göster