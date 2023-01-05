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Ankara’da vergi dairesinde gaz sızıntısı! Çalışanlar hastanelere kaldırıldı

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Giriş: 05.01.2023 12:21
Son dakika haberleri… Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda, doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
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