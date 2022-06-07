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Ankara’da ve Türkiye’de yağışlar sürecek mi? Sağanak tehlikesi var mı?

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 15:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde birçok il için yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış Başkan Ankara’yı vurdu. Öğle saatlerinden sonra yaşanan kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler yolda kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar dizine kadar suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Peki yağışlar sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç değerlendirdi. İlker Koç, “Ankara’nın birçok yerinde yağış etkisini kaybetti. En şiddetlisi sona erdi, yağışlar aralıklarla sürecek. Ankara’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış devam ediyor. Kızılcaham, Çamlıdere, Kazan ve Gölbaşı’nda yağışların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşların yağışlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ancak buradaki yağışlar Keçiören ve Yenimahalle’deki kadar etkili olmayacak. ” diye konuştu.
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