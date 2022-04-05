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Ankara’da üzücü manzara! Soğanlar filizlenmiş durumda...

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 11:52
Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bu kez de Ankara'nın iki ilçesinde yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan bulundu. Ankara Altındağ ve Kahramankazan’da soğanlar yola döküldü. Detayları A Haber muhabiri Filiç Uçan aktardı.

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