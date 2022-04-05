Ankara’da üzücü manzara! Soğanlar filizlenmiş durumda...

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bu kez de Ankara'nın iki ilçesinde yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan bulundu. Ankara Altındağ ve Kahramankazan’da soğanlar yola döküldü. Detayları A Haber muhabiri Filiç Uçan aktardı.

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