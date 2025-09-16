16 Eylül 2025, Salı

Ankara'da uzman çavuşa silahlı saldırı: Zanlı intihar etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 16:49
Ankara Sincan’da uzman çavuş Emre B., otomobilin içinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın zanlısı ve Emre B.’nin bacanağı Uğur B., olay yerinin 500 metre ilerisinde aynı silahla intihar etti. Cinayetin nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Vurulan Emre B.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği, olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi. Ankara’daki bu trajik olay, bölge halkında şok etkisi yarattı.
