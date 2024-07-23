23 Temmuz 2024, Salı
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Ankara'da Türk usulü yardım kamerada: Vatandaşlar bozulan aracı ayaklarıyla itti
Alınan bilgiye göre olay, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Aracı bozulan bir vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arabası bozulan arkadaşına yardım gelen vatandaşlar, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.