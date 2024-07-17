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Ankara’da toplanmayan çöp sorunu! Belediyeye şikayet etiler ama sonuç değişmedi

Ankara’da toplanmayan çöp sorunu! Belediyeye şikayet etiler ama sonuç değişmedi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.07.2024 15:49
Ankara Yenimahalle'nin en işlek noktalarından biri olan Adalet Sokak’ın sakinleri son dönemde artan sivrisinek ve yoğun pis kokulardan şikayetçi. Bu duruma sokakta uzun süre toplanmayan çöp konteynerlerinin neden olduğunu söyleyen Ankaralılar yetkilileri göreve çağırdı.
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