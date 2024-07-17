17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Ankara’da toplanmayan çöp sorunu! Belediyeye şikayet etiler ama sonuç değişmedi
Ankara Yenimahalle'nin en işlek noktalarından biri olan Adalet Sokak’ın sakinleri son dönemde artan sivrisinek ve yoğun pis kokulardan şikayetçi. Bu duruma sokakta uzun süre toplanmayan çöp konteynerlerinin neden olduğunu söyleyen Ankaralılar yetkilileri göreve çağırdı.