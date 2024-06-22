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Ankara'da telefon hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 22.06.2024 10:02
Ankara'nın Sincan ilçesi bir markette yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
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