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Ankara'da TEKNOFEST heyecanı

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Giriş: 31.08.2023 13:21
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. 3 Eylül’e kadar sürecek teknoloji festivaline 125 kurum katılıyor.
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