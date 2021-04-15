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Ankara'da taksici müşterisinin koronavirüs olmasından şüphelenip yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan sürünce hastanelik oldu

DHA
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Giriş: 15.04.2021 12:02
Güncelleme:15.04.2021 12:05
Ankara'da taksi şoförlüğü yapan 52 yaşındaki İsmail Özelçi, müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenip eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan sürdü. Yüzünde kızarıklık, yanma, şişme oluşan ve 'temas alerjisi' teşhisi konulan Özelçi, hastanede 14 gün süren tedavi gördü. Özelçi, ''Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu'' dedi.
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