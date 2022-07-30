30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Ankara’da şoke eden olay! Servis aracının altına girdi yaka paça çıkarttılar | Yaşlı adama böyle eziyet ettiler
Ankara'da alışveriş tutarı 100 liranın altında olduğu için marketin servisinden indirilince minibüsün altına yatan ve ayaklarından çekilerek çıkarılan 73 yaşındaki emekli Faris Muratoğlu, 22 yıldır o marketten alışveriş yaptığını belirterek, "Bir daha asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" dedi.