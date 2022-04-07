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Ankara'da şoke eden olay! Doktorlar röntgeni görünce inanamadı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden…

İHA
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Giriş: 07.04.2022 11:49
Güncelleme:07.04.2022 11:49
Ankara'da görenleri şaşkına uğratan ender rastlanan bir olay yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının yoğun şikayetleri üzerine röntgeni çekildi. Doktorlar röntgeni gördüklerinde şaşkına uğradı. Bakın kadının midesinden neler çıkarıldı...
Doktorlar bile inanamadı! Midesinden... DOKTORLAR BİLE İNANAMADI! MİDESİNDEN...

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Doktorlar bile inanamadı! Midesinden...
Doktorlar bile inanamadı! Midesinden...
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