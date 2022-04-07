07 Nisan 2022, Perşembe
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Ankara'da şoke eden olay! Doktorlar röntgeni görünce inanamadı! Karın ağrısı şikayetiyle gelen kadının midesinden…
Ankara'da görenleri şaşkına uğratan ender rastlanan bir olay yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının yoğun şikayetleri üzerine röntgeni çekildi. Doktorlar röntgeni gördüklerinde şaşkına uğradı. Bakın kadının midesinden neler çıkarıldı...