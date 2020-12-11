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Ankara’da sokak ortasında vahşet: Kadını öldürüp intihar etti

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Giriş: 11.12.2020 18:55
Güncelleme:11.12.2020 18:55
Son dakika haberi...Ankara’da bir kişi sokak ortasında bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Şahapgürler mahallesinde yaşandı. 1213. Sokakta henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle sokak ortasında bir kadını öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Zanlının ve öldürdüğü kadının kimliğinin tespiti için polisin çalışması devam ediyor.

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