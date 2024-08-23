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Ankara'da sokak köpekleri çileden çıkardı: Torunumu sürükleyerek götürdüler

Ankara'da sokak köpekleri çileden çıkardı: Torunumu sürükleyerek götürdüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 19:09
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki kız, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız tedavi altına alındı.
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