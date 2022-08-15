Ankara’da şiddetli yağış başladı

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan fırtına yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına alırken, aniden başlayan sağanak yağış Başkent’in birçok ilçesinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini büyük oranda etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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