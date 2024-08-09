09 Ağustos 2024, Cuma
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Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.