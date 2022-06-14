14 Haziran 2022, Salı
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Ankara'da selin faturası ağır oldu
Türkiye'de gündem Ankara'da can kaybına yol açan sel felaketi. Akyurt'ta sel sularının yüksekliği neredeyse 2 metreyi buldu. Selin vurduğu ilçede 2 kişi hayatını kaybetti. Tatlar deresinin taşması sonucu kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'ye yükselmiş oldu.