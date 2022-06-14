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Ankara'da selin faturası ağır oldu

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Giriş: 14.06.2022 08:38
Türkiye'de gündem Ankara'da can kaybına yol açan sel felaketi. Akyurt'ta sel sularının yüksekliği neredeyse 2 metreyi buldu. Selin vurduğu ilçede 2 kişi hayatını kaybetti. Tatlar deresinin taşması sonucu kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'ye yükselmiş oldu.
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