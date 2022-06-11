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Ankara'da sele kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 11.06.2022 19:26
Son dakika haberi... Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'da bir kişi araçla sele kapıldı, AFAD'dan 21 JÖAK'tan 23 kişilik ekip olay yerine sevk edildi." ifadelerine yer verildi. Yeni gelen bilgilere göre, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.
Ankara’da sele kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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