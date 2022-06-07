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Ankara'da selde mahsur kalan vatandaşların kepçe ile kurtarılması anbean kamerada!

İHA
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Giriş: 07.06.2022 14:52
Ankara'da yağmur yağışı sonrası meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların iş makinaları ile kurtarılma anı kamerada.
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