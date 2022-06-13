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ANKARA'DA SEL ALARMI | A Haber selin vurduğu Akyurt’ta! Canlı yayında bu sözlerle uyardı: Tam da bulunduğumuz nokta...

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 09:40
Ankara günlerdir kuvvetli yağış etkisi altında. Meteoroloji başkenti bir kez daha gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilik de yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. A Haber ekipleri sıcak noktalardan son durumu aktardı.
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