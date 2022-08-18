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Ankara'da sarhoş kavgası kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 15:42
Ankara’nın Sincan ilçesi, Plevne Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 2 grup kavga etmeye başladı. Bir vatandaşın kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı, daha sonra ise kendi aralarında kavga ettikleri görüldü. Ayakta durmakta zorlanan ve kavga eden kişileri ise yoldan geçen bir vatandaş ayırdı. Grup daha sonra ise olay yerinden ayrıldı.
Ankara’da sarhoş kavgası kamerada!
Ankara'da sarhoş kavgası kamerada!
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