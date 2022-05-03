Ankara’da Sapık hırsız anbean kamerada! Taytları koklayıp çalan sapığa cinsel tacizden suç duyurusu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde N.T. adlı şahıs, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.Ç.’nin kuruması için birinci kattaki balkona asılan taytını, 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp çaldı. Sapık N.T. ile ilgili mağdur genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.