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Ankara’da Sapık hırsız anbean kamerada! Taytları koklayıp çalan sapığa cinsel tacizden suç duyurusu

DHA
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Giriş: 03.05.2022 15:20
Ankara’nın Keçiören ilçesinde N.T. adlı şahıs, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.Ç.’nin kuruması için birinci kattaki balkona asılan taytını, 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp çaldı. Sapık N.T. ile ilgili mağdur genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.
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