03 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara’da Sapık hırsız anbean kamerada! Taytları koklayıp çalan sapığa cinsel tacizden suç duyurusu
Ankara’nın Keçiören ilçesinde N.T. adlı şahıs, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.Ç.’nin kuruması için birinci kattaki balkona asılan taytını, 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp çaldı. Sapık N.T. ile ilgili mağdur genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.