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Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

DHA
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Giriş: 03.06.2023 17:25
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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