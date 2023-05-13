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Ankara'da sağanak yağış sonrası altgeçitleri su bastı! Mahsur kalan yolcuları vatandaşlar kurtardı

İHA
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Giriş: 13.05.2023 09:10
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına gelirken, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde bazı işyerlerini su bastı.
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