Ankara’da sağanak yağış hayvanları da etkiledi! Altyapısı olmayan barına bu hale geldi

Görüntüler Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, büyükşehir belediyesine ait hayvan barınağını da vurdu. Alt yapısı yetersiz olan barınak, köpeklerin kulübelerinin de su altında kalmasına neden oldu. Köpeklerin panik içerisinde etrafa dağıldığı görüldü. Çevredekiler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğine ve alt yapı sorununa tepki gösterdi. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etti ve köpeklerin barınaklarına bakım çalışması başlattı.

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