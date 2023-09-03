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Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

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Giriş: 03.09.2023 17:22
Meteorolojinin uyarısı gerçekleşti, başkent Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle döndü. İşte görüntüler...
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Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu
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