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Ankara'da sağanak yağış

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Giriş: 30.09.2023 22:19
Ankara'da dün kendisini gösteren yağışlı hava bugün de etkili oluyor. Mamak ve Çubuk ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollar su altında kaldı.
Ankara’da sağanak yağış
Ankara'da sağanak yağış
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