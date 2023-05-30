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Ankara’da sağanak ve dolu! Caddeler göle döndü

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 09:15
Ankara'nın Keçiören ilçesinde öğleden sonra dolu ve saganak etkili oldu. Caddeler ve yollar gölete döndü, sürücüler suya gömülen araçlarının içinde mahsur kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
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