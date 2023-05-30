Ankara’da sağanak ve dolu! Caddeler göle döndü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öğleden sonra dolu ve saganak etkili oldu. Caddeler ve yollar gölete döndü, sürücüler suya gömülen araçlarının içinde mahsur kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

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