31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da sağanak sürecek mi? Araçlar suya gömüldü, yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Ankara'da sağanak sürecek mi? Araçlar suya gömüldü, yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 16:10
Ankara'da sağanak sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Araçlar su altında kaldı. Ekiplerin temizlik çalışması sürüyor. A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da sağanak sürecek mi?
Ankara'da sağanak sürecek mi?
Şoke eden görüntü! Çoban tek tek denize attı
Şoke eden görüntü! Çoban tek tek denize attı
Fırına girdi onlarcasını yedi! Korku dolu anlar
Fırına girdi onlarcasını yedi! Korku dolu anlar
Havalar ısınında ortaya çıktılar
Havalar ısınında ortaya çıktılar
Şehir merkezine indiler!
Şehir merkezine indiler!
Rögar kapağı otomobili böyle savurdu
Rögar kapağı otomobili böyle savurdu
İstanbul’da sokak ortasında dehşet!
İstanbul'da sokak ortasında dehşet!
Hortum evin çatısını aldı götürdü
Hortum evin çatısını aldı götürdü
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
İğrenç olay! Kız çocuğunu oynatıp...
İğrenç olay! Kız çocuğunu oynatıp...
Şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
Şiddetli yağmur sebebiyle çöktü
Sağanak hayatı felç etti
Sağanak hayatı felç etti
Daha Fazla Video Göster