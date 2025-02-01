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Ankara’da reklam panosu faciası! Temel kazısındaki hata Ayşe’yi öldürdü

Ankara’da reklam panosu faciası! Temel kazısındaki hata Ayşe’yi öldürdü

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 09:49
Ankara'da şiddetli rüzgarda reklam panosunun, durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un üzerine devrilerek ölümüne yol açmasının üzerinden 8 ay geçti. Panonun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi tutuklandı. Sanık aileye maddi destek talebinde bulundu aileyse "Ayşe parayla geri getirilemez" karşılığını verdi.
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Ankara’da reklam panosu faciası! Temel kazısındaki hata Ayşe’yi öldürdü
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