Ankara’da otomobilden havai fişek ateşlediler! Mahalleyi ayağa kaldırdılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde şehir magandaları otomobilin içinden havai fişek ateşledi. Patlayan fişekler çevrede paniğe yol açtı. Havai fişeklerden biri bir evin içine yönelince mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Evine havai fişek gelen bir kadın, magandalara sert tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahıslar hızla bölgeden uzaklaşırken, vatandaşlar güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

