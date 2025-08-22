22 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da otomobilden havai fişek ateşlediler! Mahalleyi ayağa kaldırdılar
Ankara’da otomobilden havai fişek ateşlediler! Mahalleyi ayağa kaldırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:17
Ankara’nın Sincan ilçesinde şehir magandaları otomobilin içinden havai fişek ateşledi. Patlayan fişekler çevrede paniğe yol açtı. Havai fişeklerden biri bir evin içine yönelince mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Evine havai fişek gelen bir kadın, magandalara sert tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahıslar hızla bölgeden uzaklaşırken, vatandaşlar güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.
