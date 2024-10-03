Ankara’da otomobil TIR’a ok gibi saplandı

Ankara'da bir otomobil akaryakıt istasyonuna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili ise tahkikat başlatıldı.

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