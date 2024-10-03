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Ankara’da otomobil TIR’a ok gibi saplandı

Ankara’da otomobil TIR’a ok gibi saplandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 14:44
Ankara'da bir otomobil akaryakıt istasyonuna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR’a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili ise tahkikat başlatıldı.
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