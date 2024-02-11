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Ankara’da otobüste bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Giriş: 11.02.2024 13:08
Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. (45), 334 numaralı Kızılay-Zirvekent otobüsünde kim olduğunu bilmediği birisi ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından şüpheli, B.A.’yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı B.A. hastaneye kaldırılırken Mamak İlçe Emniyet ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Ankara’da otobüste bıçaklı kavga: 1 yaralı
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