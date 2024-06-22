22 Haziran 2024, Cumartesi
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Ankara'da otobüse köpeği ile bindi olay çıkardı! Kavga anları kamerada
Ankara'da otobüse köpeği ile binmek isteyen bir yolcu ile otobüste bulunanlar arasında tartışma çıktı. Köpeğinde ağızlık bulunmayan kadın tepkiler üzerine otobüsten indirilirken, diğer yolculara hakaret etti.