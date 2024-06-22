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Ankara'da otobüse köpeği ile bindi olay çıkardı! Kavga anları kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 12:19
Ankara'da otobüse köpeği ile binmek isteyen bir yolcu ile otobüste bulunanlar arasında tartışma çıktı. Köpeğinde ağızlık bulunmayan kadın tepkiler üzerine otobüsten indirilirken, diğer yolculara hakaret etti.
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