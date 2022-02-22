22 Şubat 2022, Salı
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Ankara’da okulda katledilen Gülsüm’ün dayısı konuştu: Sınıfta 11 bıçak darbesi vurmuş
Ankara’nın Sincan ilçesinde boşanma sürecinde olduğu 29 yaşındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki Mehmet Kuyar'ın, bahçe duvarından atlayarak içeri girdiği gün yüzüne çıktı. Gülsüm Kuyar’ın dayısı Şeref Bilir, yeğeninin ölümüne ilişkin açıklamasında "Okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Sınıfın içerisinde bıçaklamış, yaklaşık 11 bıçak darbesi vurmuş" dedi.