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Ankara’da motosikletli kurye çukura düştü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 04.08.2022 09:41
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosikletli kurye çukura düştü
Motosikletli kurye çukura düştü
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