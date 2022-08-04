04 Ağustos 2022, Perşembe
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Ankara’da motosikletli kurye çukura düştü! O anlar kamerada
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halinde olan motosikletli kurye, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.